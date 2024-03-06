أب مكلوم وأم ثكلى يودعان طفلهما الشهيد بسبب الاستهداف الإسرائيلي بالفوسفور

مع أن الطفل أحمد سكر خرج رفقة عائلته نازحًا إلى مناطق قال الجيش الإسرائيلي أنها آمنة، ومع أنه نزح محتميًا بمدرسة، فإن غاز الفوسفور الإسرائيلي المحرَّم دوليًّا لم يخطئ رئتيه، كما سبَّب الحصار الإسرائيلي له سوء تغذية وجفافًا حادًّا مستهدفًا حياته، ليضاف إلى القائمة الطويلة من الأطفال الشهداء في قطاع غزة المحاصر الذي تشن عليه إسرائيل حربًا طاحنة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أب مكلوم وأم ثكلى، ما بأيديهما حيلة لمواجهة الحديد والنار وآلة الموت الإسرائيلية من طائرات ومقاتلات ودبابات وصواريخ، يودعان فلذة أكبادهم، وهم العزل من أي سلاح سوى إيمانهم بأن هذه الأرض أرضهم، وأن الصمود فيها حق لهم.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 152 يومًا، مدعومًا بحكومة وُصفت بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال، حربًا ارتقت إلى تصنيفها بأنها إبادة جماعية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، واستخدمت فيها أسلحة محرَّمة دوليًّا، كما جرى فيها استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، فضلًا عن الحصار واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يُعَد حسب مراقبين ومنظمات دولية وأممية خروقًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف.