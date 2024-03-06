الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في بني سهيلا شرق خان يونس (فيديو)

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الأربعاء، في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر اللحظات الأولى بعد المجزرة التي أسفرت عن شهداء وجرحى. وتُظهر الصور جثثا متناثرة على الأرض، وجرحى وآثار دماء على الطريق، وسيارة أصابها القصف.

وتقع بلدة بني سهيلا في الطرف الجنوبي لقطاع غزة، وتبعد كيلومترين إلى الشرق من خان يونس وكيلومتر إلى الشرق من طريق رفح – غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر في حق العائلات بالقطاع، راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلن القدرة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30717 شهيدا و72156 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.