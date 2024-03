بن غفير: قرار نتنياهو يعرّض مواطني إسرائيل للخطر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه سيُسمح بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان بأعداد مماثلة للسنوات السابقة، مع إجراء تقييم للموقف أسبوعيا، رافضا بذلك طلبا لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتقييد دخول المصلين.

حديث نتنياهو تضمّنه بيان صادر عن مكتبه في ختام جلسة بشأن الترتيبات الأمنية لشهر رمضان (يبدأ في 11 مارس/آذار الجاري فلكيا) بمدينة القدس الشرقية المحتلة، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة وتصعيدا موازيا في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في كل مكان بإسرائيل ولا سيما في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف).

وأضاف “شهر رمضان مقدس للمسلمين، وسيتم الحفاظ على قدسيته هذا العام، مثلما كان الأمر في السنوات السابقة”.

وحسب البيان، سيُسمَح بدخول مصلين مسلمين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من رمضان على غرار الأعداد المسجلة في السنوات السابقة.

وتابع أنه ستُعقد أسبوعيا جلسة لتقييم الموقف فيما يخص الوضع الأمني والسلامة العامة، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لذلك.

Prime Minister's Office Statement:

At a meeting of all security elements chaired by Prime Minister Benjamin Netanyahu, it was decided:

🔹 Israel strongly safeguards freedom of worship for all faiths, at all sites in Israel, especially the Temple Mount;

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 5, 2024