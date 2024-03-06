سياسة|إسرائيل

حادثة “جبل ميرون”.. كشف نتائج التحقيق بشأن التدافع المميت في إسرائيل عام 2021

نتنياهو يتحمل المسؤولية وتوصية بإنهاء مهام منصب المفتش العام للشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)
6/3/2024

نُشرت، ظهر اليوم الأربعاء، استنتاجات لجنة التحقيق الرسمية بشأن “حادث التدافع في جبل ميرون”  الذي أودى بحياة 45 يهوديًّا خلال حفل ديني قبل 3 سنوات، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وحمّلت اللجنة هؤلاء “المسؤولية الشخصية” عن الحادث:

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  • رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكنها لم تصدر أي توصية عملياتية بشأنه.
  • وزير الأمن الداخلي حينئذ أمير أوحانا، وأوصت بألا يتولى هذا المنصب في المستقبل.
  • وزير الأديان حينئذ يعكوف أفيتان، مع توصية بألا يتولى منصبًا وزاريًّا.

كما أوصت اللجنة بتحديد موعد لإنهاء مهام منصب المفتش العام للشرطة يعكوف شابتاي، ولقبه “كوبي”.

وأوصت كذلك بدراسة إمكانية الشروع في تحقيق جنائي ضد 4 آخرين، هم “مسؤول في شرطة لواء الشمال عن إصدار تراخيص، ومهندس الأمان، ومديرا الأمن في الموقع”.

وقالت لجنة التحقيق في تقريرها “توصلنا إلى أن نتنياهو يتحمل مسؤولية شخصية في هذه المأساة، لأنه كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع تمّت صيانته بشكل سيئ لسنوات ويمكن أن يشكّل خطرًا على حياة العديد من المشاركين في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي”.

وأشار التقرير الذي أغرق الإعلام الإسرائيلي إلى أنه “لم يتصرف بصفته رئيسًا للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع”.

ووقع التدافع خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما كان المشاركون ينتقلون من مكان إلى مكان عبر ممر ضيق تحوّل إلى نقطة اختناق مميتة.

وفي 30 إبريل/نيسان 2021، خلال الزيارة السنوية لقبر الحاخام الشهير شمعون بار يوحا من القرن الثاني، احتشد عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتطرفين في موقع في جبل ميرون، بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات