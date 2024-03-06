غارات على جنوب لبنان وحزب الله يعلن مهاجمة أهداف إسرائيلية (فيديو)

أعلنت إسرائيل شن غارات على أهداف في جنوبي لبنان، فيما أعلنت جماعة حزب الله اللبناني عن شن هجمات على أهداف ومواقع على الجانب الآخر من الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه هاجم بالطيران أهدافًا عسكرية لجماعة “حزب الله” في بلدات “يارون” و”كفرا” و”كفر حمام” في جنوبي لبنان.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على “تلة الحقبان ببلدة ياطر” وعلى بلدتي “يارون” و”الضهيرة” وأطراف الناقورة الغربية في جنوبي البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” للغارة الإسرائيلية التي استهدفت “تلة الحقبان” ببلدة ياطر.

من جهته، قال “حزب الله” إن مقاوميه شنوا الهجمات الآتية:

استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل ‏مباشر.

استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل ‏مباشر.

‌‎شن هجوم جوي بمسيّرة “انقضاضية” على موقع المطلة وإصابة هدفها بدقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة من دون طيار مفخخة أطلقها “حزب الله” نحو منطقة المطلة، مضيفًا أنه تم الدفع بقوات إضافية إلى المنطقة.

كما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لـ”حزب الله” في مستوطنة المطلة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات.