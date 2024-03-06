طفل فلسطيني يرثي صديقه الذي استشهد في العدوان على قطاع غزة

بكلمات مؤثرة ملؤها الحزن والأسى، يروي أحد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لعمه لوعة فقدان صديقه الوحيد الذي كان يلعب معه.

ويقول الطفل الفلسطيني إن صديقه وزميله في الروضة استشهد، ليواسيه عمه بأن صديقه ذهب إلى الجنة.

يأتي هذا وسط الأوضاع المأساوية التي يعانيها قطاع غزة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف البشر والحجر منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن الدمار الهائل في البنى التحتية لعموم القطاع، إضافة إلى التسبب في مجاعة تحذر من مآلاتها العديد من المؤسسات الدولية والأممية.