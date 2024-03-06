“علم فلسطين على منصة الزوار”.. اعتصام داخل مقر برلمان هولندا لدعم غزة (شاهد)

اعتصم متظاهرون متضامون مع غزة، الثلاثاء، داخل مبنى البرلمان الهولندي، واتهموا بلادهم بأن يديها “ملطختان بالدماء”، ورددوا هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصَر.

وردد المحتجون هتافات من قبيل “اخجلي هولندا، يداكِ ملطختان بالدماء، وفلسطين حرة من النهر إلى البحر، ووقف إطلاق نار الآن، وفلسطين حرة، وأوقفوا إطلاق النار”.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، علّق مجموعة من المتظاهرين العلم الفلسطيني على منصة الزوار خلال جلسة عقدها النواب.

كما أظهرت صور أخرى لحظة طرد المتظاهرين من داخل البرلمان خلال جلسة المشرّعين.

وأوضح مارتين بوسما، رئيس مجلس النواب والنائب عن حزب الحريات اليميني المتطرف والمعادي للإسلام، أنهم سيقدمون شكوى بحق المتظاهرين. وأكد ضرورة إدانة الاحتجاج، وأنه سيحظر دخول من شاركوا فيه إلى البرلمان.

وقال دوغوكان أرغين النائب عن حزب (دنك)، للأناضول، إن الوقفة نُظّمت لدعم فلسطين، مبيّنًا أن كثيرين يشعرون بالعجز بسبب قتل الفلسطينيين دون جرم، وصمت الحكومة الهولندية.

وأضاف “لذلك، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، فإن رد فعل الناس في هولندا هو اختيار عدم التزام الصمت”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.