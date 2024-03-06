قتلى وجرحى في استهداف الحوثيين لسفينة في خليج عدن (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، العميد يحيى سريع، تنفيذ ما وصفها بعملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة “أمريكية” في خليج عدن بعدد من الصواريخ، ما أدى لاشتعال الحريق فيها.

وأضاف في بيان متلفز مساء اليوم الأربعاء “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة (ترو كونفيدنس) الأمريكية في خليج عدن”.

وتابع “جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. وعليه نجدد تنبيهنا بأن عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ومن جانبها أكدت السفارة البريطانية في اليمن، في بيان صادر عنها اليوم، مقتل بحارين اثنين على الأقل، فيما نقل موقع (بوليتيكو) عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء الهجوم.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن مالك سفينة “ترو كونفيدانس” ومشغلها التي ترفع علم باربادوس وتشحن بضائع سائبة، أن صاروخًا أصابها اليوم الأربعاء على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوب غربي عدن باليمن، وأن حريقًا ما زال مشتعلًا على متنها.