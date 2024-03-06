قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير حسان حسان في بيت لحم

بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل حملة الاعتقالات الواسعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

حسان حسان هو أسير محرر، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله بعد أن اقتحمت منزله في مدينة بيت لحم، وعملت على تخريبه والعبث بمحتوياته وإرهاب من فيه.

يقول شقيق الأسير حسان حسان للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال قامت بتكسير المنزل قبل اعتقال حسان، دون ذكر أسباب أو تهم واضحة.

في السياق، تقول ابنة الأسير جنا حسان التي ما زالت تحت وقع الصدمة والخوف، إن الجيش دمر المنزل وصادر الهواتف من القاطنين فيه، مضيفة من وسط غرفتها أنهم عاثوا خرابًا في المنزل.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تتصاعد وتيرة التضييق والاعتقالات في كل مدن وقرى الضفة الغربية، إذ قارب عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة بعد 152 يومًا من الحرب 7500 بينهم أطفال وأسرى سابقون، مع سياسة تصعيد وُصفت بالتنكيلية الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم بشكل غير مسبوق.