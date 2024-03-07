الأمم المتحدة: يجب التحقيق في مشاهد كشف ملابس داخلية لنساء في غزة

دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى التحقيق في محتوى مقاطع فيديو صورها جنود إسرائيليون يكشفون فيها ملابس داخلية لنساء في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على سؤال مراسل الأناضول.

وقال دوجاريك، إنه شاهد بعض هذه الفيديوهات.

وأضاف أن هذه الفيديوهات مزعجة للغاية، وأنه ينبغي التحقيق فيها.

وفيما يتعلق بموافقة إسرائيل على بناء 3500 مسكن جديد غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، أشار دوجاريك، إلى أن موقف الأمم المتحدة بشأن بناء المستوطنات لم يتغير.

وأوضح أن المستوطنات التي تبنيها إسرائيل “غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

وذكر دوجاريك، أن المستوطنات تقوض أيضًا خيار حل الدولتين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.