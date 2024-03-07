الاحتلال يسلم 47 جثة متحللة سرقها من غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر وصول 47 شهيدا فلسطينيا داخل حاوية إلى مستشفى أبو يوسف النجار عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مسؤول بهيئة المعابر والحدود بغزة للجزيرة مباشر: إن الاحتلال سلم صباح اليوم الخميس جثامين 47 شهيدًا عبر معبر كرم أبو سالم، وتم تحويلهم إلى مستشفى “أبو يوسف” النجار لترتيب مراسم دفنهم.

وأوضح المسؤول أن غالبية الجثامين متحللة ولم يتم التعرف عليها.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد أفادت في 30 من يناير/كانون الثاني الماضي بأنه تم دفن جثامين نحو 100 شهيد بقبر جماعي في رفح، كان الاحتلال سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسلّمها عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكرت الوكالة أن بعض الجثامين كان متحللا، وأوضحت أن الجثامين سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامهم مناطق مختلفة من القطاع أثناء عملياتهم البرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن معاينة الجثامين أظهرت سرقة الاحتلال أعضاء من بعضها.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 30800 شهيد و72298 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.