الشيخ عكرمة صبري: ندعو لشد الرحال إلى الأقصى ونحمل إسرائيل مغبة فرض قيود على المصلين (فيديو)

حمّل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى حكومة الاحتلال الإسرائيلي مغبة فرض قيود على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال لقاء مع الجزيرة مباشر في منزله بمدينة القدس المحتلة بمناسبة استقبال شهر رمضان، في ظل إجراءات يفرضها الاحتلال على المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخول المسجد.

وقال صبري: المسلمون حريصون على الصلاة في المسجد الأقصى لكن الإجراءات الاحتلالية تعرقل مجيء المصلين وخاصة ممن أعمارهم دون 50 عاما.

وطالب صبري برفع الحصار عن الأقصى قائلا: الأقصى محاصر منذ 150 يوما ونطالب برفع الحصار عنه خلال شهر رمضان المبارك.

وحمّل الشيخ عكرمة صبري حكومة الاحتلال الإسرائيلية مغبة فرض قيود على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأكد صبري أهمية شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى مطالبا كل من يملك القدرة على ذلك بالمجيء إلى المسجد.

وعن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قال صبري: الأهالي امتنعوا عن تزيين المنازل والشوارع استعدادًا لاستقبال شهر رمضان؛ تضامنًا مع أهالي غزة الذين يواجهون أشد أنواع المعاناة وندعو لهم بالثبات.

وطالب صبري بشد الرحال إلى المسجد الأقصى مشيرا إلى أنه “أمرٌ واجب، ومن يمنع الاحتلال دخوله إلى الأقصى فليصلّ حيث يمنع”.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودا على المصلين بالمسجد الأقصى تزامنًا مع حملاته التصعيدية بالضفة وحربه على قطاع غزة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان.

وصعدت سلطات الاحتلال إجراءاتها ضد المصلين بالمسجد الأقصى المبارك في القدس، خاصة خلال أيام الجمعة، فمنعت الآلاف منهم من الوصول إلى باحاته، وذلك بالتوازي مع حملات الدهم والاعتقالات التي تشنّها في بلدات ومدن الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.