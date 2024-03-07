رئيس الأركان الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا في الحرب

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، إن تل أبيب دفعت ثمنا باهظا في الحرب الأخيرة وخسرت قادة ومقاتلين.

جاء ذلك في كلمة هاليفي خلال حفل تخريج دورة البحارة في القاعدة البحرية في حيفا (شمال)، بحضور قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سالامي، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال هاليفي: “يعمل الجيش الإسرائيلي في البحر والبر والجو منذ أكثر من 150 يومًا في عدة جبهات، وكل يوم يسجل إنجازات مهمة على طريق تحقيق أهداف الحرب”.

وأضاف: “إلى جانب الإنجازات العديدة في الحرب، دفعنا ثمنًا باهظًا من الدماء وخسرنا قادة ومقاتلين”.

وأشار إلى أن “السيطرة على البعد البحري ضرورية لأمن إسرائيل، بدءًا بأمن المياه الاقتصادية الإسرائيلية، مرورًا بحماية الأصول الاستراتيجية، وصولًا إلى الإضرار بالبنية التحتية للعدو وعناصره وقدراته البحرية في الساحات القريبة والبعيدة”.

وتابع: “في كثير من الأحيان، يتم الجمع بين قوة الذراع البحرية ونشاط القوات البرية والجوية، مما يمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عمليات معقدة”.

واعتبر هاليفي أن “الدمج المشترك بين هذه الأذرع يعزز الميزة النوعية للجيش الإسرائيلي”.

وأوضح أن “أهمية التدريب في زمن الحرب تتضاعف مقارنة بالأوقات العادية”.

وتطرق إلى الجدل في إسرائيل حول مشروع قانون التجنيد الذي قدمته الحكومة للكنيست (البرلمان)، والذي يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الأركان: “ارتداء الزي العسكري وأداء الخدمة هو ما سيضمن عدم سقوط الجنود سدى في الحرب”.

وبحسب الأرقام المعلنة للجيش الإسرائيلي فإن 586 من ضباطه وجنوده قُتلوا منذ بداية الحرب على غزة، من بينهم 246 قُتلوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 4 قادة ألوية برتبة عميد و6 ضباط برتبة مقدم و39 قائد فصيلة و13 قائد سرية و7 قادة آخرين منذ بدء الحرب على غزة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 30800 شهيد و72298 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.