مسؤول بجامعة الدول العربية يوضح أسباب ضعف الدول العربية أمام إسرائيل (فيديو)

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن فشل الدول العربية والإسلامية مجتمعة في إيقاف الحرب على غزة، يعود لـ”قوة إسرائيل وتوغلها” في مراكز قرار الدول الغربية.

جاء ذلك في إجابة زكي على سؤال مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، في برنامج المسائية، حيث سأله ما الذي جعل الدول العربية والإسلامية -البالغ عددها 57 دولة- تصل إلى هذه الحالة من الضعف أمام إسرائيل؟ ولماذا لم تستطع إدخال المساعدات لغزة؟

وأجاب حسام زكي “نحن بالفعل نواجه عدوًا قد لا نريد أن نعتقد أنه بهذه القوة، لكن هو لديه قبضة حقيقية على معاقل القرار في الولايات المتحدة وفي دول غربية عديدة نحن كعرب لا نملكها”.

وأضاف “المسألة لا تكون بالضرورة أننا ضعفاء، لكن هذا الخصم الإسرائيلي قوي بفعل ضعف العواصم الغربية تجاهه، وبفعل توغله في هذه العواصم نظرًا لقدراته والناس الذين يعملون لصالحه في مختلف مراكز اتخاذ القرار، في هذا الجانب هي معركة غير متكافئة، لدينا إمكانيات دبلوماسية وسياسية وإمكانيات مالية، لكن أحيانًا التوغل من هذا النوع له أثر كبير”.

وأشار زكي إلى نقطة رأى أنها لا يمكن التهوين منها، وهي أن “الغرب لديه مصلحة مؤكدة في أن إسرائيل تكون باقية في الشرق الأوسط وبصحة جيدة ولا يقف أمامها أي طرف في هذه المنطقة، ولديها استمرار وقدرة على الحياة والهيمنة وهذا أمر معروف وهو معلن”.

ويرى المسؤول بجامعة الدول العربية أنه عندما تكون مثل هذه الإرادة السياسة عند هذه العواصم الغربية وهذا التوغل الإسرائيلي فهذا “يعطي قوة لهذا الطرف -إسرائيل- وأمور لا نستطيع فعلها”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 30800 شهيد و72298 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية.