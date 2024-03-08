أبو عبيدة يدعو للنفير إلى الأقصى ويؤكد: أسرى العدو يعانون من المجاعة والمرض أيضا (فيديو)
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8/3/2024-|آخر تحديث: 8/3/202411:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
دعا أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير والزحف للأقصى والرباط فيه، وعدم السماح لدولة الاحتلال بفرض الوقائع على الأرض.
وأكد الناطق باسم القسام في كلمة متلفزة تم بثها، مساء الجمعة، أن أولوية المقاومة هي “وقف العدوان الكامل”، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وأنه “لا تنازل عن ذلك”.
وأشار إلى أن المجاعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة “تمتد للأسرى لدينا أيضًا وبعضهم يعانون المرض بسبب نقص الغذاء والدواء”.
وهذه أبرز النقاط في خطاب أبو عبيدة:
- نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد
- مجاهدونا نفذوا الكثير من العمليات النوعية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أوقعت العدو في كمائن محكمة
- عملياتنا تركزت في مناطق التوغل في شمال غزة وجنوبها
- لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه
- بات من الواضح أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة في التفاوض وتتسم بالتخبط والارتباك
- لا شيء مقدمًا لدينا على تضميد جراح شعبنا الذي يتعرض للإبادة
- نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال
- الصهاينة لا يعيرون أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك
- ندعو أبناء شعبنا للنفير والزحف للأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال بفرض الوقائع على الأرض
- ندعو أبناء أمتنا في كل مكان لإعلان النفير لمواجهة غطرسة الاحتلال في كل ساحة داخل فلسطين وخارجها
- واجب كل حر الالتحام بتضحيات أهل غزة ومقاومتها وإفشال محاولة تقسيم الأقصى
- الصهاينة يقفون أمام أمة المليارين ولا يراعون حرمة الدماء البريئة
- العربدة الصهيونية تصاعدت مع وصول أكثر حكومة تطرفًا ونازية للحكم في الكيان كانت تخطط لما تقوم به
- يد ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين
- تباكي واشنطن على أعداد محدودة من أسرى العدو يؤكد ازدواجية معاييرها وعدم اكتراثها لحقوق الإنسان
- نؤكد أن المجاعة تمتد للأسرى لدينا أيضًا وبعضهم يعانون المرض بسبب نقص الغذاء والدواء
- حكومة العدو ومجلس الحرب يتلاعبان بحياة الأسرى ويصران على عودتهم في توابيت
- هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة ليس على مستوى غزة بل على مستوى العالم
المصدر : الجزيرة مباشر