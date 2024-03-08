أبو عبيدة يدعو للنفير إلى الأقصى ويؤكد: أسرى العدو يعانون من المجاعة والمرض أيضا (فيديو)

دعا أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير والزحف للأقصى والرباط فيه، وعدم السماح لدولة الاحتلال بفرض الوقائع على الأرض.

وأكد الناطق باسم القسام في كلمة متلفزة تم بثها، مساء الجمعة، أن أولوية المقاومة هي “وقف العدوان الكامل” وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وأنه “لا تنازل عن ذلك”.

وأشار إلى أن المجاعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة “تمتد للأسرى لدينا أيضا وبعضهم يعانون المرض بسبب نقص الغذاء والدواء”.

وهذه أبرز النقاط في خطاب أبو عبيدة: