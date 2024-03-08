إصابة 7 جنود إسرائيليين بهجوم مزدوج قرب مستوطنة حومش (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بإصابة 7 جنود من جيش الاحتلال بهجوم استهدف حاجزًا عسكريًا قرب بلدة سبسطية بين نابلس وجنين شمالي الضفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود في عملية مزدوجة في محيط مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث: “أطلق مسلحان النار على نقطة عسكرية في حوميش ولاذا بالفرار”.

وأضافت الهيئة الرسمية أنه “أثناء مطاردتهما (لمطلقي النار) أصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة”.

وأردفت: “تشير المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار”.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاومين فلسطينيين هاجموا حاجزا عسكريا قرب بؤرة حومش الاستيطانية بين نابلس وجنين، وأطلقوا حسب المعلومات الأولية أكثر من 30 عيارا ناريا وعندما شرع الجنود في مطاردتهم انفجر فيهم لغم أسفر عن إصابة 7، وُصفت جراح 2 منهم بالخطيرة جدا وتم نقلهما بمروحية عسكرية إلى المستشفى.

وقد سارع جيش الاحتلال إلى إغلاق المنطقة بالكامل وباشر عمليةَ تمشيط بحثا عن المهاجمين.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن “عملية حومش خطيرة جدًا والأجهزة الأمنية تبحث عن المنفذين”.

وتابعت القناة أن “عملية مزدوجة” شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير “عبوة ناسفة” لحظة تجمع الجنود، خلفت 4 جرحى، إصابتان منهم بحالة خطيرة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية حومش تم التخطيط لها مسبقًا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة.