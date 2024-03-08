بشكل عاجل.. صحة غزة تطالب بتوفير الدم من خارج القطاع لإنقاذ الجرحى

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، المؤسسات الدولية بضرورة توفير وحدات الدم ومكوناتها لإنقاذ حياة الجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان “نناشد كافة المؤسسات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر في الدول العربية والإسلامية وكذلك الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بالعمل وبشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها من كافة فصائل الدم نظرًا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى”.

وأوضحت وزارة الصحة أن قطاع غزة يعاني من عدم توافر المواد الأساسية للتبرع بالدم سواء حقائب الدم الفارغة أو مواد الفحص الفيروسية، وكذلك فحوصات فصائل الدم.

وأشارت في البيان إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة تبرعوا بأكثر من 40 ألف وحدة دم خلال العدوان رغم الظروف القاسية التي يعيشونها من نزوح وتجويع.

ويعاني القطاع بشكل عام منذ شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من نقص شديد في الدواء والمستلزمات الطبية، بسبب الحصار المشدد الذي يطبقه الاحتلال على غزة، فضلًا عن استهداف الاحتلال لعشرات المراكز الصحية وإخراجها تمامًا من الخدمة.