سياسة|قطاع غزة

ترويدة فلسطينية حزينة.. وداع أم مكلومة لطفلتها الشهيدة (فيديو)

8/3/2024

على خطى الآلاف من الأطفال الذين اغتالتهم آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء العدوان عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ترحل هذه الطفلة التي تحملها أمها بكفنٍ مخضب بالدماء بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي منزل عائلتها في منطقة جباليا البلد، وهي تردد بصوت منهك حزين ومفجوع: “يا بنتي يا روح قلبي. يا بنتي يا عمري. يا روح قلبي يا بنتي. يا ضنايا يا بنتي”.

وتنضم بذلك الطفلة إلى آلاف الأطفال الذين قضوا في هذه الحرب المدمّرة بعد استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، فضلا عما تسببت فيه الحرب من مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال أي نوع من المساعدات الغذائية أو الدوائية، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية للمساكن المدنية والمستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، وكذلك استهداف كوادر الإسعاف والإنقاذ بشكل مباشر وغير مباشر.

الأطفال في غزة يموتون جوعًا بسبب الحرب والحصار
الأطفال في غزة يموتون جوعًا بسبب الحرب والحصار (الأناضول)
المصدر : الجزيرة مباشر