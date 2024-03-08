ترويدة فلسطينية حزينة.. وداع أم مكلومة لطفلتها الشهيدة (فيديو)

على خطى الآلاف من الأطفال الذين اغتالتهم آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء العدوان عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ترحل هذه الطفلة التي تحملها أمها بكفنٍ مخضب بالدماء بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي منزل عائلتها في منطقة جباليا البلد، وهي تردد بصوت منهك حزين ومفجوع: “يا بنتي يا روح قلبي. يا بنتي يا عمري. يا روح قلبي يا بنتي. يا ضنايا يا بنتي”.

"يا روح قلبي يا بنتي".. أم ترثي ابنتها التى استشـ ـهدت بقصـ ـف منزل "الصلاح" في جباليا البلد#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/KZ32Z4Zykn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2024

وتنضم بذلك الطفلة إلى آلاف الأطفال الذين قضوا في هذه الحرب المدمّرة بعد استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، فضلا عما تسببت فيه الحرب من مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال أي نوع من المساعدات الغذائية أو الدوائية، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية للمساكن المدنية والمستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، وكذلك استهداف كوادر الإسعاف والإنقاذ بشكل مباشر وغير مباشر.