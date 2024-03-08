جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا أثناء اعتقاله في جنين (فيديو)

استشهد الشاب محمد عادل الشلبي متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة “سيلة الحارثية” غرب جنين بالضفة الغربية، صباح الجمعة.

وخرجت مسيرة حاشدة من أبناء بلدة “سيلة الحارثية” تجاه منزل الشهيد محمد الشلبي تنديداً باغتياله.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد اقتحمت البلدة، صباح الجمعة، وحاصرت منزل الشلبي قبل أن تقوم باعتقاله.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسستان فلسطينيتان استشهاد فلسطيني اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك.

وقال البيان إن قوات الاحتلال أعدمت الأسير السابق محمد عادل الشلبي (39 عاما) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين، بعد أنّ حاصرت منزله وأطلقت النار عليه واعتقلته، ثم أعلن عن استشهاده لاحقا، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه.

وأشار البيان إلى أن الشلبي، أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويلاحقه الاحتلال منذ نحو 3 شهور.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة، وزاد من اقتحامات ومداهمات المدن والبلدات والمخيمات؛ مما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 بحسب مصادر رسمية.