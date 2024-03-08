شهداء وجرحى جراء سقوط مساعدات على مواطنين في غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء سقوط مظلات مساعدات على مواطنين في منطقة شمال مخيم الشاطئ وشارع الجلاء في حي الشيخ رضوان.

ووثقت مشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الهبوط السريع للمظلات التي تحمل المساعدات على أماكن سكنية مكتظة بالمدنيين.

مقطع يوثق لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات بطريقة خاطئة وبسرعة كبيرة ما أدّى لارتقاء وإصابة عدد من المواطنين حيث لم يتمكنوا من تفاديها pic.twitter.com/gHLB3GeN0A — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) March 8, 2024

وكان الأردن قد بادر باتخاذ طريقة إلقاء المساعدات جوًّا على غزة، وتبعته في ذلك مصر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن منظمات دولية وإنسانية قالت إن هذه الطريقة غير مجدية ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع الذين يعانون أزمة غذائية ترتقي إلى مستوى المجاعة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيعمل على توجيه القوات البحرية الأمريكية لإنشاء ميناء بحري مؤقت على ساحل غزة لاستقبال السفن والمساعدات الإنسانية.

ووجه بايدن حديثه إلى قيادة إسرائيل قائلا إن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمرًا ثانويا أو ورقة مساومة، وإن الأولوية يجب أن تكون لحماية الأبرياء.