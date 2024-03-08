فنان مصري يتخلى عن أعلى وسام ألماني بسبب موقفها من حرب غزة

أثار إعلان الفنان التشكيلي المصري، محمد عبلة، ردّ وسام “جوته”، الذي حصل عليه من ألمانيا، احتجاجًا على الموقف الرسمي الألماني من الحرب الإسرائيلية على غزة، ردود فعل واحتفاء كبير عبر المنصات.

وقال عبلة، في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، “تسلمت قبل عامين وسام جوته، أعلى وسام ألماني، وكأول فنان عربي يحصل عليه، وكنت في غاية الفخر والسعادة بأن يقترن اسمي باسم الشاعر والمفكر الكبير جوته”.

واستدرك “لكن الآن وبعدما عايشنا جميعًا الموقف المشين للحكومة الألمانية تجاه ما يحدث من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، أرى أنه لا يستقيم أن أظل محتفظًا بهذا الوسام رغم قيمته الأدبية، وبات لزامًا على أن أتبرأ منه متخيلًا أن الشاعر العظيم (جوته) لو كان بيننا الآن لأيد موقفي هذا ودعمه، بل وتبرأ من موقف حكومته، لأن كل ما أنجزه من إحياء لقيم الكرامة الإنسانية واحترام الآخر يذهب هباءً الآن”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت رسائل الإشادة والاحتفاء بموقف عبلة، حيث عبّر البعض عن شكرهم وعدّوا موقفه يعبّر عن دور “الفنان الحقيقي”.

وكتبت المدونة، آية، عبر حسابها على منصة “إكس”: “شكرا محمد عبلة إنك فكرت العالم إن الفنان الحقيقي اللي بيحس بمعاناة البشر ودوره هو توصيل مشاعره والفن رسالة ولازم ناخد بالنا ايه الرسالة اللي بنوصلها من فننا.. كل الاحترام والتقدير للفنان المحترم”.

شكرا محمد عبلة انك فكرت العالم ان الفنان الحقيقي اللي بيحس بمعاناة البشر ودوره هو توصيل مشاعره والفن رسالة ولازم ناخد بالنا ايه الرسالة اللي بنوصلها من فننا .. كل الاحترام والتقدير للفنان المحترم 👏👏 pic.twitter.com/0JGgEQcRdW — آيَة بِنتُ شَّدِيد (@ayabintshedid) March 8, 2024

وقال الناشط، أحمد دومة، عبر حسابه: “شكر ومحبّة لأستاذنا الكبير محمد عبلة، على ردّ جائزة جوته احتجاجًا على موقف الحكومة الألمانية الداعم/الشريك في الإبادة بحق أهلنا في فلسطين”، وغرّد المدوّن، عمرو، عبر حسابه “المواقف الثابته ليست جديدة أبدًا على الفنان محمد عبلة”.

شكر ومحبّة لأستاذنا الكبير محمد عبلة ، على ردّ جائزة جوته احتجاجًا على موقف الحكومة الألمانية الداعم/الشريك في الإبادة بحق أهلنا في فلسطين . — Ahmed Douma (@AhmedDouma89) March 5, 2024

وعلّق، إيهاب القاضي، عبر حسابه “شكرا من القلب لكل فنان مازال لديه ضميرا يضبط افعاله”، فيما قالت المدونة، هالة، عبر حسابها “لسه فيه فنانين عندهم دم”.

شكرا من القلب لكل فنان مازال لديه ضميرا يضبط افعاله https://t.co/hjIQOukjIg — Ehab Al-Qady (@ehabalqady) March 6, 2024

وكان عبلة قد حصل على وسام “جوته” في 2022، وهو وسام شرف رسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهم جائزة في سياستها الثقافية الخارجية.