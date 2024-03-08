لا فطور ولا سحور فكيف سنصوم؟ تساؤلات لسكان شمال غزة قبل رمضان (فيديو)

“بدنا مفتي يقولنا حكم صيام رمضان لأن ما في فطور ولا سحور”.. كلمات قالها أبو خالد عيسى أحد سكان شمال غزة، تظهر حجم المعاناة التي تفتك بسكان الشمال مع قدوم شهر رمضان، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية ومحاصرتهم ومنع وصول المساعدات إليهم.

وفي شمال غزة فإن الحصول على قطعة لحم هو حلم للأهالي، وبسبب عدم توفرها يلجأ الناس لشراء العظم، وهذا ما أشارت إليه سحر المقيد قائلة “لا يوجد بالسوق سوى الكاتشب والمايونيز، وبسبب عدم وجود لحم الناس بتشتري العظم علشان يعملوا مرقة وأنا منهم”.

ولا يزال سكان قطاع غزة يأكلون علف الحيوانات والحمير، حسبما أكد عزيز السويركي، قائلا “فقدت 20 كيلو من وزني بسبب الجوع ونقص الأغذية، وصرنا ناكل أكل الحمير”.

شكاوى الغلاء ونقص السلع في أسواق شمال غزة، لم تكن فقط من الأهالي، بل هو لسان حال البائعين أيضا، حيث أكد أيمن رجب وهو بائع على عربة، أن الأسواق لا تحوي أي بضائع أو سلع أساسية وتقوم على تجارة بعض السلع الغير مهمة للناس بأسعار خيالية.

حليب الأطفال أيضا معاناة أخرى يواجهها سكان شمال غزة، حيث يقول خالد شهوان للجزيرة مباشر “أيام بدور عن كاسة حليب للطفل ولم أجد، أقل شيء في الإنسانية أن يتم توفير كاسة -كوب- حليب للأطفال”.