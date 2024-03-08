لم يبق من البيت إلا المفتاح.. نكبة تتكرر وتاريخ يعيد نفسه في غزة

مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية بعدوانها على قطاع غزة، تدمر البيوت وتهدم بقذائف جيش الاحتلال على رؤوس ساكنيها، وفي أفضل الأحوال بعد نزوحهم منها؛ فلا يبقى من المنزل سوى المفتاح.

رمزية تتكرر للمفاتح الفلسطيني، فهو أمانة تتوارثها الأجيال منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 بعد أن هجّرهم الاحتلال الإسرائيلي من بيوتهم لإنشاء الدولة العبرية، حينها حمل الفلسطينيون مفاتيح منازلهم واحتفظوا بها على أمل العودة مرة أخرى.

يقول النازح الفلسطيني حسين أبو عمشة إنه لم يبق من بيته الذي بناه بالتعب والمعاناة والجوع سوى مفتاحه، بعد أن دمرته قذيف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلحظة واحدة، ليضيع بذلك حلمه وحلم عائلته وأولاده بحياة كريمة. وبعد ذلك ربط أبو عمشة المفتاح بقطعة من العملة المعدنية الفلسطينية التاريخية التي صدرت عام 1927 وعمرها أكبر من عمر الاحتلال ودولته، على حد تعبيره.

"ما تبقّى من كل البيت هو هذا المفتاح".. التاريخ يعيد نفسه في #غزة ومفتاح العودة يُذكّر بمآسي النكبة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/QTGCgQaT3T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2024

أما النازح من مخيم الشاطئ محمد مجدلاوي فيقول إن الدين تراكم عليه في البنوك ليتمكن من بناء منزل له ولأسرته، لكن كل شيء دمر بآلة الحرب الإسرائيلية، وتساءل: ما الذي فعلتُه لإسرائيل حتى تدمر بيتي!؟ وهل لأولاد العالم كله أن يعيشوا برفاه في حين يعيش أبناؤه بذل ويموتون في العراء بسبب البرد؟

"ما تبقّى من كل البيت هو هذا المفتاح".. التاريخ يعيد نفسه في #غزة ومفتاح العودة يُذكّر بمآسي النكبة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/RVrmFOvygC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2024

بعد عقود من مرارة النكبة الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، تعود الأحداث وكأنها تتكرر من جديد بعد 154 يومًا من الحرب الإسرائيلية الطاحنة على القطاع، حيث تم تشريد وتهجير ما يقارب مليوني فلسطيني بعد أن تم استهداف البنى التحتية والمنازل السكنية للمدنيين الذين استشهد منهم أكثر من 30 ألفًا معظمهم أطفال ونساء.