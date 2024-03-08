مشاهد حصرية توثق قتل جنود إسرائيليين مسنا فلسطينيا أعزل بمنزل في غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية توثق قتل جنود إسرائيليين لمسن فلسطيني أعزل أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة.

ووثقت المشاهد التي تم تصويرها بـ”كاميرا” أحد الجنود الإسرائيليين لحظات اقتحام المنزل من قبل الجنود الإسرائيليين.

وقُتل الرجل المسن الذي كان موجودًا وحده في المنزل، واعترف الجنود بقتله قبل أن يعاودوا إطلاق النار على جثمانه رغم عدم وجود أي خطر على الجنود، أو وقوع اشتباكات في المنطقة.

وبحسب بيانات “الكاميرا” فإن تاريخ المقطع يعود إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند الساعة 3:55 عصر هذا اليوم.