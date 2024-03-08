هكذا تفاعل جمهور “الجزيرة مباشر” مع انتهاء جولة التفاوض بشأن غزة في القاهرة (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع انتهاء جولة التفاوض في القاهرة دون التوصل لاتفاق لوقف الحرب على غزة.

ورأى مشاركون أن هذا يرجع الى إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب على القطاع حتى تحقيق “النصر الوهمي” الذي تطمح له رغم تكبدها “لهزائم متتالية” خاصة على المستوى العسكري.

واعتبر متفاعلون أن للمقاومة اليد العليا في هذه المفاوضات، وذلك “لما حققته من انتصارات في هذه الحرب” كما أنها تفاوض فقط من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقال أحد المشاركين إن السبب يعود لمحاولة إعلاء دولة الاحتلال كلمتها على حركة حماس، والظهور أمام العالم كطرف منتصر في الحرب وله شروط لوقفها وإخفاء كل الخسائر التي تكبدوها من ضربات المقاومة.

وأكد أحد المشاركين أن هدف إسرائيل من هذه المفاوضات هو استعداد أسراها فقط وفي حال تحقق ذلك ستعمل على إبادة الشعب الفلسطيني.