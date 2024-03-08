هولندا.. رفع علم فلسطين داخل البرلمان ومنظمات تطالب بعدم استقبال الرئيس الإسرائيلي (فيديو)

رفع متظاهرون علم فلسطين داخل البرلمان الهولندي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، قبل أن يقوم الأمن بطردهم خارج القاعة.

وفي سياق متصل، ناشدت منظمات إسلامية في هولندا، الجمعة، الملك فيليم ألكسندر، رفض زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ للبلاد، المقررة بعد يومين.

جاء ذلك في بيان صحفي، لمنصة تضم 7 منظمات إسلامية في هولندا تُعرف باسم “K7” وتضم حوالي 200 مسجد.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يزور هرتصوغ العاصمة أمستردام الأحد، ومقابلة الملك والمشاركة في افتتاح “المتحف الوطني للهولوكوست”.

وأوضح أن زيارة هرتصوغ إلى هولندا ستكون بمثابة “ضربة كبيرة لكل من يهتم بمصير الشعب الفلسطيني وقيم العدالة”.

ولفت البيان أنه بالإضافة إلى المنصة، تعارض العديد من الجمعيات اليهودية ومنظمات حقوق الإنسان زيارة هرتصوغ إلى هولندا.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت حتى الجمعة “30 ألفا و878 شهيدا و72 ألفا و402 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية