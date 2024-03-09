أردوغان: الانتخابات البلدية المقبلة “ستكون الأخيرة بالنسبة إلي”

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، للمرة الأولى عن مغادرته السلطة، مؤكدًا أن الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس/آذار الجاري ستكون “الأخيرة” له.

وقال أردوغان “أواصل العمل دون توقف. نركض دون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة”.

وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يومًا من الانتخابات “لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة”.

ويقود أردوغان، أكثر السياسيين تحقيقًا للانتصارات الانتخابية في تاريخ تركيا الحديث، البلاد منذ أكثر من عقدين.

وفاز بأكثر من 12 عملية انتخابية منذ عام 2002، وأُعيد انتخابه لولاية مدتها 5 سنوات خلال الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار 2023.

والرهان الانتخابي الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو استعادة إسطنبول، المدينة الرئيسة والعاصمة الاقتصادية للبلاد، التي انتقلت إلى أيدي المعارضة في عام 2019، وكان أردوغان نفسه رئيسًا لبلديتها في التسعينيات.