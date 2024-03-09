إسرائيل تكشف عن اجتماع بين الموساد والمخابرات الأمريكية بشأن الأسرى لدى المقاومة

التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، وفق بيان صدر، السبت، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان “التقى رئيس الموساد ديفيد برنياع، أمس الجمعة، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى صفقة أخرى لاستعادة المخطوفين الإسرائيليين”.

وختم البيان “نؤكد أن الاتصالات والتعاون مع الوسطاء لا تزال مستمرة في محاولة لتقليص الفجوات والتوصل إلى موافقات”.

ولم يذكر بيان مكتب نتنياهو أو هيئة البث الرسمية مكان التقاء برنياع وبيرنز، لكن موقع واللا العبري أشار إلى أنهما التقيا في مدينة العقبة بالأردن.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم الجناح العسكري لحماس قد أكد، أمس الجمعة، أن الحركة لن تقدّم “أي تنازل” بشأن مطالبها، المتمثلة في وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة مقابل أي اتفاق للإفراج عن رهائن.

في حين أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”صعوبة” التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل رمضان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- هوية 4 أسرى إسرائيليين قُتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في منشور عبر منصة تلغرام “سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا عن أسماء 3 منهم”.

وأضاف “بعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة، تأكد لنا مقتل كل من: ايتسيك الجراط وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت”.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.