استشهدن بسيدات غزة.. ناشطات يتحدثن عن تاريخ النضال النسائي في فلسطين (فيديو)

المرأة الفلسطينية في غزة، تمثل نموذجًا فريدًا في تحمل كل أشكال المعاناة”. بهذه الكلمات تضامنت الناشطة الفلسطينية فادية الخربيطي مع كل سيدات غزة، في اليوم العالمي للمرأة، الذي يأتي هذا العام ليسلط أضواءه على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق النساء في القطاع المحاصر.

وفي حديثها للجزيرة مباشر، عبرت فادية الخربيطي،التي تعيش في مخيم برج البراجنة في بيروت، عن فخرها بأصولها الفلسطينية في قرية أم الفرج في قضاء عكا.

وقالت “بدأت المشاركة في الأنشطة الكشفية وتدريبات الدفاع عن النفس منذ طفولتي، ومع تقدم العمر، شاركت في تنظيم الخيام وتنفيذ المشاريع الاجتماعية في المخيمات”.

صمود رغم كل شيء

وعلى الرغم من مواجهتها للتحديات خلال الحروب التي شهدتها المنطقة، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982 الذي دمّر بيروت، فإن فاديّة وزملاءها نجحوا في الصمود والتأقلم مع الظروف الصعبة.

وأضافت “التحديات التي واجهتني لا تختلف كثيرا عن التحديات التي تواجه أي امرأة أو فتاة في المجتمعات، في المراحل السابقة، واجهت تحديات من الأسرة والمجتمع، حيث كان الرفض موجودًا لانخراطي في العمل المقاوم أو الإطار السياسي، كانت المرأة تحت ضغوط معينة، حيث كان لها دور أقل في المجتمع.

وتقول الناشطة سميرة صلاح، التي لعبت دورًا بارزًا في النضال والصمود ضد الاحتلال الإسرائيلي “تم تعييني مديرا لدائرة شؤون اللاجئين في لبنان، وكنت مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمخيمات الفلسطينية، وعلى الرغم من صعوبة المهمة، نجحت بالتنسيق مع اللجان الشعبية في تأمين الكهرباء والمياه في المخيمات”.

وأضافت سميرة صلاح في حديثها للجزيرة مباشر أن الناشطات الفلسطينيات واجهن تحديات كبيرة منذ بداية نشاطهن، حيث كانت المجتمعات تعترض على مشاركة النساء في النضال والمقاومة، وكانت تعتبر الانخراط في القتال أمرًا غير مقبول.

وتابعت “تغلبنا على هذه التحديات بصعوبة، لأننا كنا ندرك أن وطننا يستحق كل التضحيات، وكانت أسرنا وأهلنا يدعموننا ويشجعوننا في هذا الطريق، وكانوا يرون في مساهمتنا شيئًا مشرفًا، حيث كانوا يعتبرون ذلك دفاعًا عنهم وعن أطفالهم ومخيماتهم وأرضهم”.

وفي رسالة للنساء الفلسطينيات في يوم المرأة العالمي، تابعت سميرة صلاح قائلة “أوجه رسالة لكل النساء، أن يتطلعن للمستقبل بأفق مساوٍ للرجل وأن تشارك النساء مع الرجال في معركة تحرير الوطن”.