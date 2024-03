“انتقام غوغل”.. طرد موظف قاطع مسؤولا إسرائيليا بالشركة خلال فعالية تكنولوجية (شاهد)

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، الجمعة، طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد إسرائيل في فعالية تكنولوجية بمدينة نيويورك.

وذكر بيان للشركة، أن أحد مهندسيها قاطع زميله في العمل أثناء تقديمه لعرض في فعالية تكنولوجية ترعاها الشركة يوم الاثنين الماضي.

وجاء في البيان “بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا السلوك غير مقبول وتم إنهاء خدمة الموظف لانتهاكه سياساتنا”، حسب بيان الشركة.

تجدر الإشارة إلى أنّ أحد مهندسي شركة غوغل قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول “أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري”.

من جانبها أصدرت حملة “لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري” بيانا بهذا الخصوص وعنونت “بيان بشأن انتقام غوغل وإقالة مهندس برمجيات (كلاود غوغل) الذي عطّل مؤتمر الذكاء الاصطناعي والمراقبة الإسرائيلي”.

وقالت “يوم الاثنين، تحدّث مهندس شجاع ضد تواطؤ الشركة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، انتشر مقطع الفيديو الخاص بنا للعمال الذين يدافعون عن حقوقهم على نطاق واسع”.

وأضافت “وصلت بعض عمليات إعادة النشر إلى ما يصل إلى 8 ملايين مشاهدة وحظيت بدعم عالمي واسع النطاق، بما في ذلك من الفلسطينيين في غزة، وبعد ثلاثة أيام، قامت الشركة بطرد هذا العامل”.

وقال البيان “انخرطت شركة غوغل في عمل انتقامي واضح ضد العاملين لديها بسبب تحدثهم علنًا عن شروط وأحكام عملهم”.

وأشار إلى أن تلك هي أول عملية طرد فوري لعامل بعد تصرف علني وشجاع من الموظفين المعارضين لمشروع نيمبوس، وعقد غوغل وأمازون المشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع جيش إسرائيل وحكومتها”.

Workers will NOT be intimidated by retaliation or allow business as usual while Google profits off of the genocide of Palestinians in Gaza.

