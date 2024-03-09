بالمدفعية والصواريخ.. سرايا القدس تقصف تجمعات جيش الاحتلال (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد من عملية “الاستحكام المدفعي والصاروخي” على تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة التي تضم عددا من المدن منها المغازي ودير البلح والزوايدة والنصيرات.

وقالت السرايا في منشور لها عبر حسابها على منصة تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من الاستحكام المدفعي والصاروخي على تجمعات للعدو الصهيوني شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة”.

وأكدت السرايا في منشور آخر أنها في “عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين ومجموعات عبد القادر الحسيني قصفت تجمعات جنود العدو وآلياته في أرض أبو عريبان بحي الزيتون برشقات من صواريخ 107”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، هوية 4 أسرى إسرائيليين قُتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام في منشور عبر منصة تلغرام “سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا عن أسماء 3 منهم”.

وأضاف “بعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة، تأكد لنا مقتل كل من: ايتسيك الجراط وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.