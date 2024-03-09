تمزيق صورة صاحب “وعد بلفور” التاريخية في جامعة كامبريدج ثأرًا لغزة (شاهد)

جاء في وعد بلفور أن بريطانيا “تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”

مزّقت ناشطة مؤيدة لفلسطين، صورة لوزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور في جامعة كامبريدج أمس الجمعة، قائلة إن إعلان بلفور عام 1917 هو السبب في خسارة الفلسطينيين وطنهم لصالح إسرائيل.

وأظهر مقطع مصور نشرته مجموعة “العمل الفلسطيني” الاحتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة ترش الصورة بطلاء أحمر قبل أن تمزقها بسكين، في أحدث موجة من الاحتجاجات التي أثارتها الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وجاء في وعد بلفور أن لندن “تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك دون المساس “بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها قوة كبرى ​​دعمها لإقامة وطن لليهود، وأعطت دفعة للحركة الصهيونية المتنامية عالميا آنذاك، وشكلت حكم “الانتداب” البريطاني المؤقت لفلسطين بداية من عام 1918.

ويطالب الفلسطينيون منذ فترة طويلة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور الذي جاء في 67 كلمة.

وانتهى الانتداب البريطاني لفلسطين مع اندلاع حرب عام 1948 بين اليهود والعرب وإعلان قيام إسرائيل وإجبار نحو 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم.

وقالت منظمة العمل الفلسطيني في تعليق مصاحب للمقطع المصور “لقد بدأ إعلان بلفور التطهير العرقي لفلسطين من خلال الوعد بأرض تقع في منطقة بعيدة، وهو ما لم يكن للبريطانيين الحق في القيام به على الإطلاق”.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأسبوع الماضي، إلى تشديد السيطرة على الاحتجاجات في ضوء زيادة خطاب الكراهية.

وتزعم الحكومة وجود سلوك تهديدي من قبل بعض المشاركين في موجة الاحتجاجات على مقتل الآلاف من المدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سوناك إن الناس لهم الحق في الاحتجاج، لكن لا يمكنهم استخدام دعمهم للفلسطينيين في غزة لتبرير مساندتهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة وتصنّفها بريطانيا “جماعة إرهابية”.

وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 30 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.