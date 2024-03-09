حاخام إسرائيلي يدعو إلى قتل أطفال ونساء غزة متذرّعا بالشريعة اليهودية (شاهد)

“اليوم هو طفل وغدًا يصبح مقاتلًا”

دعا الحاخام الإسرائيلي إلياهو مالي، إلى قتل جميع سكان غزة، حتى النساء والأطفال والمسنّين، معتبرًا أن ذلك يأتي وفقا لمبادئ “الشريعة اليهودية”.

ويرأس الحاخام المتطرف، مدرسة “شيرات موشيه” الدينية في مدينة يافا (وسط)، التي يدرُس بها طلاب يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وقد أسس تلك المدرسة عام 2008 وقيل حينها إنه يريد من خلالها “تهويد” يافا.

وقال مالي، الخميس، خلال مؤتمر داخل المدرسة الدينية “هذه حرب مقدسة، وفي حالتنا هذه في غزة، فإنه وفق ما تقوله الشريعة اليهودية (لا تحيا أي نفس)، ومنطق هذا واضح جدا وهو: إذا لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك، فإما أنت وإما هم، من يأتي لقتلك فاقتله أولًا”.

وتابع “اليوم هو طفل وغدًا يصبح مقاتلًا. إرهابيو اليوم كانوا أطفالا في الثامنة من عمرهم خلال العملية السابقة. والنساء في الواقع هن من يصنعن الإرهابيين، لهذا السبب فإن قانون غزة مختلف هنا، 95 إلى 98% يريدون تدميرنا”، على حد زعمه.

وأردف “الذي جاء لقتلك بهذا المفهوم لا يشمل فقط الصبي بعمر 14 أو 16 أو الشاب بعمر 20 أو 30 عامًا الذي يوجه عليك السلاح الآن، وإنما أيضًا جيل المستقبل (أطفال غزة)، وكذلك أولئك الذين ينجبون جيل المستقبل (نساء غزة) لأنه في الواقع لا يوجد فرق”.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية وفق الشريعة اليهودية يجب قتل الجميع في غزة، بما في ذلك الأطفال والمسنين" هذا ما قاله الحاخام إلياهو مالي، رئيس المدرسة الدينية "شيرات موشيه" التي يواصل طلابها الخدمة في الجيش، خلال مؤتمر للمدرسة الدينية. 🔴عزيزي المطبع العربي النغنوش… pic.twitter.com/8pHi4m4kdf — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) March 8, 2024

“يجب إقالته”

من جانبها، استهجنت زعيمة حزب “العمل” المعارض ميراف ميخائيلي، تصريحات الحاخام، وقالت في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، إن “استخدام الهالاخا (أي الشريعة اليهودية) لا يمنح أي حاخام الإذن في تقديم اليهودية أو إسرائيل على أنها متعطشة للدماء والانتقام”.

وأضافت في إشارة إلى أقوال الحاخام “هذا التصريح يمس بشكل مباشر بأمن دولة إسرائيل، ومثل غيره من التصريحات المشوّهة باسم الهالاخا سيستخدمها أعداؤنا في القتال على الساحة الدولية”.

שימוש ב"הלכה" לא נותן לאף "רב" רשות להציג את היהדות או את ישראל כצמאי דם ונקם. הטקסט הזה פוגע באופן ישיר בבטחון מדינת ישראל וכמו אמירות מעוותות נוספות בשם "ההלכה" ישמש את אויבנו במאבק בזירה הבינלאומית. אני דורשת מצה"ל ומשרד הביטחון להפסיק לשתף פעולה עם הישיבה עד לפיטוריו של… pic.twitter.com/EoGID2MOI5 — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) March 8, 2024

وتابعت “إنني أطالب الجيش ووزارة الدفاع بوقف التعاون مع هذه المدرسة الدينية حتى يتم إقالة الحاخام. ويجب على الجيش الإسرائيلي ألا يسمح بمثل هذا الفساد الأخلاقي الخطير في صفوفه”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.