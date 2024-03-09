شاهد: أولى لحظات استهداف الاحتلال مسجد الرضا في خان يونس وصور ترصد حجم الدمار

بثت الجزيرة مباشر صورًا تظهر اللحظات الأولى لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسجد الرضا في بلدة الفخاري شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت الصور لحظة استهداف المسجد من قبل طائرة إسرائيلية بصاروخ مباشر، أدى لتدمير المسجد على الفور وتصاعد أعمدة الدخان وسط صيحات الأهالي.

ورصدت لقطات خاصة، حجم الدمار بمسجد الرضا عقب استهدافه، إضافة إلى صور انتشال أحد الشهداء.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، قد أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها مساجد أثرية، وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية، خلال حربه المتواصلة على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 30960 شهيدا و72524 مصابا، 72 % منهم من الأطفال والنساء.