صور خاصة من مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب الاحتلال ومسؤول يكشف تفاصيل جديدة (شاهد)

أعلن الدكتور خالد السر مدير مجمع ناصر الطبي بالإنابة، توقّف المستشفى -الواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة- كليًّا عن تقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا حاجة المجمع إلى إصلاح ما أفسده جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام.

وأضاف السر أنه خلال اقتحام جيش الاحتلال للمجمع -وهو ثاني أكبر مستشفى في القطاع المحاصَر- قام بقطع التيار الكهربائي، ومنع الطاقم الطبي من تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى، وهو ما أسفر عن استشهاد 13 مصابًا كانوا داخل المستشفى، وكان بالإمكان إنقاذهم في الحالات الطبيعية ولكن ظروف الاقتحام حالت دون ذلك.

وأظهرت صور حصلت عليها للجزيرة مباشر مشاهد الدمار الواسع الذي أوقعته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجمع ناصر الطبي.

وأشار السر إلى أن جيش الاحتلال دمّر جميع المرافق الأساسية في المستشفى، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي واستخدام ألواح الطاقة الشمسية لإنارة المستشفى خلال ساعات الليل فقط، إضافة إلى تعطّل المياه الجارية، وشحّ في مياه الشرب.

حملة تنظيف وحصر أضرار

ولفت السر إلى وجود الطواقم الطبية داخل المستشفى، معلنًا عن بدء حملة تنظيف المستشفى وحصر الأضرار الناتجة عن اقتحام الجيش الإسرائيلي، في محاولة للتشغيل الجزئي للمستشفى خلال أسبوعين.

وكشف السر عن تعرّض الأطباء داخل المستشفى لتعذيب وحشي من قبل جيش الاحتلال إذ “تم إجبار الأطباء على خلع ملابسهم وإذلالهم”، مؤكدًا اعتقال أكثر من نصف العاملين في المستشفى من الطواقم الطبية والفنية والإدارية.

وقُبيل اقتحامه والسيطرة عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية وإخراجه من الخدمة، كان مجمع ناصر أحد 11 مستشفى لا تزال تقدم الخدمات الطبية لآلاف الجرحى والمرضى، من أصل 36 منشأة طبية في القطاع تعرضت للاستهداف المباشر وغير المباشر منذ بداية العدوان.