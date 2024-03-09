غزة.. استشهاد 3 أطفال آخرين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي جراء سوء التغذية والجفاف؛ وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف من الأطفال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 شهيدًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن 3 أطفال استشهدوا في مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

تفاقم الأوضاع المعيشية

وأدت الحرب الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان وخاصة محافظتي غزة والشمال فأصبحوا على شفا مجاعة.

وفي ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، أصبحت الأوضاع كارثية بحسب وصف منظمات أممية ودولية.

الوضع في غزة كارثي

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولم يسبق له مثيل في أي أزمة سابقة.

وقال مفوض الأونروا فيليب لازاريني، في بيان “نحن نواجه مأساة لا تتعلق بالغذاء فقط ولكن الأمر يتجاوز كل الأوصاف ولم نر له مثيلا في أي أزمة سابقة”.

وأكد أن السكان يعانون من عمليات تجويع متعمدة كان “بالإمكان تفاديها ولكن لا توجد رغبة سياسية للعمل على إنهاء ذلك”، وقال إن غزة على وشك الدخول في مجاعة حقيقة، مشيرا إلى أن عددا من الأطفال يموتون بسبب الجوع والعطش.

حرب واسعة النطاق على غزة

ومنذ 7 أكتوبر تشنّ إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة، ردًّا على تنفيذ حماس هجوما عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع وقتل وأسر عدد من الإسرائيليين هناك.

ومنذ ذلك، تفرض إسرائيل حصارا مشددا على مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع، بعدما أجبرت عشرات الآلاف من السكان على النزوح إلى المناطق الجنوبية في ظروف إنسانية صعبة للغاية، بحسب ما أعلنته منظمات أممية.