“فلق 1”.. هذا ما نعرفه عن الصاروخ الذي يستخدمه حزب الله في مواجهة إسرائيل

قال “حزب الله” اللبناني إنه استهدف بصاروخ “فلق 1” تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام، وأصابه بشكل مباشر.

ويعد صاروخ “فلق 1” أحدث الأسلحة التي أعلن حزب الله عن استخدامها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ أعلن حزب الله عن “استخدام عناصره الصاروخ من عيار 240 مليمترًا، الذي يصل مداه إلى 10.5 كيلومترات، ويحمل رؤوسًا حربية شديدة التفجير دون شظايا”.

وصاروخ “فلق 1” الموجه هو نظامٌ صاروخي إيراني الصنع، تم تطويره في التسعينيات من قِبل مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي جزء من منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية التي نشطت في صناعة وتحديث المنظومة الصاروخية الإيرانية خلال حرب الخليج الأولى.

وتُعتبَر هذه المنظومة من الأسلحة القتالية البرّية، وتقوم بدور مهم في إطلاق نيران كثيفة، كما تحظى بقوة مناورة عالية، وتنفيذ عمليات مباغتة والتنقل في المناطق الوعرة.

صاروخ أرض-جو

ووفقا لقناة المنار التابعة لحزب الله، تمتلك هذه الصواريخ إمكانية زيادة حجم الدّعم النّاري بشكل كبير، كما “تستطيع توفير إمكانية استهداف متواصل ومكثف لمواقع العدو من مسافات بعيدة، التي تعدّ حاجة أساسيّة من حاجات القوّات البريّة”.

وإضافة إلى إمكانية إطلاقها من راجمات بريّة، يُمكن استخدامها لضرب الأهداف البحرية واعتبارها صواريخ دعم ناري (أرض-جو).

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.