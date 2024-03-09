كتائب الأقصى تبث صور سحب الاحتلال جرافة عسكرية فجرها مقاتلوها في طولكرم (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- لحظة سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرّافة عسكرية فجرّها مقاتلو الكتائب فجر اليوم السبت خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرًا مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، حيث دخلت قوة عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها 4 جرّافات المدينة من محورها الغربي.

كما جرّف الاحتلال مناطق في مخيم نور شمس ودمّر خط المياه وسط المخيم ومحول كهرباء عند مدخله؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيسي وحدوث انقطاع وتشويش في خطوط الإنترنت.

واقتحم جنود الاحتلال حارات وأزقة المخيم، فاندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة في أزقة المخيم وصوب منازل المواطنين.

📹متابعة صفا| تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس pic.twitter.com/y9TtoU0xic — وكالة صفا (@SafaPs) March 9, 2024

تدمير البنية التحتية

ونقلت الوكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة “إنيرجا” وسط المخيم، واستهدفت بالرصاص سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في المخيم، وأصابت جانبا من هيكلها.

وشاركت جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية في تدمير البنية التحتية على مسافة لا تقل عن 1500 متر، كما أن قوات الاحتلال وجرافاتها دمرت الشوارع التي مرت منها، وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي المناطق الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات لفلسطينيين، مخلفا دمارا كبيرا خاصة في مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عملياته بالضفة؛ مما أدى إلى استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، واعتقال قرابة 7490 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.