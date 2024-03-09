مستوطنون يحطمون شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى (فيديو)

حطم مستوطنون، شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامها من قبل نحو 40 مستوطنا اليوم السبت.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن نحو 40 مستوطنا اقتحموا مقبرة باب الرحمة الواقعة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى، وقاموا بتدنيس المقابر بالدوس عليها وتحطيم الشواهد ورمي أكياس مواد البناء المستخدمة لترميم المقابر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، أن المستوطنين حطموا شواهد 10 قبور على الأقل، وقاموا بتخريب بعض محتويات المقبرة التي تستخدم في دفن الأموات، مثل الأسمنت والأتربة.

وقال الشهود، إن المستوطنين يقتحمون المقبرة مرارا، ويقومون بأداء طقوس تلمودية فيها، بهدف الاستيلاء عليها، كما تتعرض أيضا لأعمال حفر من قبل الاحتلال من أجل إنشاء قاعدة للتلفريك التهويدي المحيط بالبلدة القديمة فيها.

تغطية صحفية: "مقطع يوثق اعتداءات المستوطنـ،،ـين على مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، ويحطمون شواهد بعض القبور فيها". pic.twitter.com/Cpbv2HUk8C — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 9, 2024

“مقبرة إسلامية تاريخيّة”

وقال مصطفى أبو زهرة، مسؤول لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس عن اعتداء المستوطنين على مقبرة باب الرحمة “هذا اعتداء من سلسلة حلقات الاعتداء على مقابر المسلمين وخصوصاً مقبرة باب الرحمة”.

وأكد في مطقع فيديو بثه (مركز معلومات وداي حلوة-القدس) أن المقابر لها حرمة خاصة والأموات لهم حرمة خاصة لا يجوز الاعتداء عليها ولا تكسير شواهدها هؤلاء خارج الموضوع السياسي”.

وقال إن أي اعتداء هو انتهاك لحرمة المقابر والأموات، مؤكدا أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرة إسلامية تاريخيّة موجودة تحت المسجد الأقصى المبارك.

وتبلغ مساحة مقبرة باب الرحمة نحو 23 دونما، وتحوي العديد من قبور الصحابة أبرزهم: عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وفيها قبور لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والأيوبي.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية أيضا على تحويل جزء من المقبرة التاريخية لحديقة توراتية ضمن مشروعها لتهويد المدينة.