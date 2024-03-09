مصابون جراء إسقاط خاطئ لصناديق مساعدات من الجو في غزة (فيديو)

أصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، بجروح طفيفة أثناء محاولتهم الهرب من صناديق المساعدات التي أُسقطت بطريقة خاطئة غربي مدينة غزة.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر سقوط عدد من صناديق المساعدات بشكل منفصل عن المظلات، مما أدى إلى تدافع المنتظرين هربًا منها.

وكان 5 أشخاص قد استشهدوا، أمس الجمعة، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على مدينة غزة دون أن تفتح مظلاتها بشكل سليم.

ومنذ أكثر من أسبوع، تواصل دول عربية -هي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين- تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، إضافة إلى عمليات نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليونين من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.