هنية يوجه رسالة إلى قادة العالمين العربي والإسلامي.. ماذا جاء فيها؟

دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قادة ورموز وعلماء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك لوقف “العدوان” على قطاع غزة، وسرعة إنقاذ الفلسطينيين، وعزل إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا جراء ما ترتكبه من “جرائم حرب”.

جاء ذلك في رسالة بعثها هنية إلى قادة ورموز وعلماء الأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب شهر رمضان، ونشرتها الحركة، اليوم السبت، على حسابها بمنصة تلغرام.

وقال هنية “ندعو على أعتاب شهر رمضان قادة ورموز وعلماء الأمة بمناسبة قرب رمضان إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل وقف العدوان على شعبنا خاصة في غزة فورا وحماية المسجد الأقصى”.

كما دعا إلى “بذل المزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه، وعزله سياسيا ودبلوماسيا، جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مجازر الإبادة الجماعية على غزة”.

وأكد هنية أن “الاحتلال أصل كل المشكلات وعدم الاستقرار في المنطقة، واستمراره يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله وحريته هو ما ينهي جذر المشكلة، ويؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة على مستوى الإقليم والعالم”.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم الدولية الداعمة لإسرائيل بهدف إجبارها على وقف هذه الحرب “بشكل فوري غير مشروط”.

ولفت إلى أن “شعبنا يستقبل رمضان هذا العام وهو مثقل بالآلام والآمال، وأبناء شعبنا يتعرضون لأبشع المجازر في حرب الإبادة الجماعية على غزة”.

وطلب هنية في رسالته “سرعة إغاثة الفلسطينيين بصورة حقيقية على صعيد الغذاء والدواء والإيواء، وفتح المعابر لتعمل بصورة كاملة، بما يوفر الاحتياجات الكاملة والعاجلة وينهي الحصار بشكل كامل عن شعبنا وبدء مسيرة إعمار شاملة”.

وفي ختام رسالته قال “إننا نطمئنكم وكل الأحرار بأن شعبنا يزداد تمسكا بأرضه ويقينا بخيار المقاومة كسبيل مشروع لإنهاء الاحتلال، ويواصل مواجهة كل المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية مهما كلّفه من أثمان وتضحيات، وأن كل هذه الجرائم الهمجية لن تثنيه ومقاومته عن مواصلة طريقه حتى نيْل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير”.