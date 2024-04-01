أردوغان يعلّق على نتائج الانتخابات البلدية في تركيا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ائتلافه الحاكم لم يحقق النتائج المرجوة في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد، مضيفًا أنهم سيحاسبون أنفسهم وسيعالجون أوجه القصور.

وفي كلمة لأنصاره بالعاصمة أنقرة قال أردوغان إن الانتخابات ليست نهاية المطاف وإنما نقطة تحول لائتلافه، وأضاف أن دورة الانتخابات التي ترجع إلى مايو/أيار الماضي انتهت الآن.

وأضاف أردوغان “سنحترم بالطبع قرار الأمة، وسنتجنب العناد والتصرف ضد الإرادة الوطنية والتشكيك في قوة الأمة”.

وقال: “أكملنا ولله الحمد الانتخابات المحلية بالشكل الذي يليق بديمقراطيتنا”.

وأضاف: “بغض النظر عن النتائج فإن الفائز في هذه الانتخابات هو ديمقراطيتنا وإرادتنا الوطنية”.

وأشارت نتائج جزئية إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض احتفاظه ببلديتي إسطنبول وأنقرة إضافة إلى تحقيقه مكاسب في مدن أخرى كان حزب العدالة والتنمية يهيمن عليها منذ فترة طويلة.