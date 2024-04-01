إيران تتوعد إسرائيل بـ”رد حاسم” بعد قصف مقر قنصليتها في دمشق

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، اليوم الاثنين، إن طهران تحمّل إسرائيل المسؤولية عن عواقب الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وأضاف عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل “خرقًا لكل المواثيق الدولية”.

وأسفر القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم العميد محمد رضا زاهدي قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.

وأعلن السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري أن بلاده “سترد بشكل حاسم” على القصف الاسرائيلي لقنصليتها في دمشق.

وقال السفير لصحفيين “هذا العمل سيؤدي إلى رد حاسم من جانبنا”.

وأضاف “الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية ويقوم بكل شيء مُنافٍ للإنسانية لتحقيق ما يريد”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن على علم بالتقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية في دمشق أصابت مبنى القنصلية الإيرانية، وأضافت أن الأمر قيد البحث.

بدوره، أكد وزير الخارجية السوري فصيل المقداد أن “كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا”.

وقال المقداد في تصريح من مقر السفارة الإيرانية بدمشق “ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء”.