داخلية غزة تعلن اعتقال قوة أمنية “مشبوهة” تسللت مع شاحنات الهلال الأحمر المصري

قال مسؤول بوزارة الداخلية في غزة إن قوة أمنية وصفها بـ”المشبوهة” دخلت إلى رفح، مساء السبت، مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول بوزارة الداخلية في غزة أن اللواء ماجد فرج (رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية) أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر.

وأكد المسؤول إلقاء القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة، بالإضافة إلى مواصلة اعتقال المزيد.

مسؤول بوزارة الداخلية في غزة: قوة مشبوهة دخلت أمس مع شاحنات الهلال الأحمر المصري pic.twitter.com/AK1H44c1f1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 31, 2024

وأشار المسؤول إلى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر بعدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

وشدد المسؤول بوزارة الداخلية في غزة على معاملة أي قوة أمنية تدخل غزة من دون تنسيق مع المقاومة معاملة الاحتلال.

كما أكد أن هناك توجيهات من “غرفة فصائل المقاومة” بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر التنسيق مع فصائل المقاومة.

والسبت، أعلنت فصائل فلسطينية أن أي قوة دولية أو عربية تدخل قطاع غزة “مرفوضة وغير مقبولة” وبمثابة “قوة احتلالية”، مشيدة في الوقت ذاته بمواقف الدول العربية التي رفضت التعاون مع اقتراح إسرائيل تشكيل مثل هذه القوة.

وقالت الفصائل في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم معظم الفصائل الفلسطينية)، نشرته حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن “حديث قادة الاحتلال بشأن تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة وهم وسراب، وأي قوة تدخل قطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة، وهي قوة احتلالية وسنتعامل معها وفق هذا التوصيف”.

وأضافت “نثمن موقف الدول العربية التي رفضت المشاركة والتعاون مع مقترح قادة الاحتلال حول تشكيل القوة”.

وشددت الفصائل على أن “إدارة الواقع الفلسطيني هي شأن وطني فلسطيني داخلي لن نسمح لأحد بالتدخل فيه”.