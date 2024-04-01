سرايا القدس تبث مشاهد جديدة للاشتباكات بمحيط مستشفى الشفاء (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة لاستهدافها آليات عسكرية متوغلة في قطاع غزة.

ونشرت السرايا مقطعًا مصورًا، اليوم الاثنين، قالت إنه لاستهداف آلية عسكرية وتجمع لجنود الاحتلال بقذيفة “RPG” وقذائف الهاون في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

القسام

في سياق متصل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب.

وأضافوا في بيان، اليوم الاثنين، أن مقاتليها قاموا “باستهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 واستهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.