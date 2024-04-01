شاهد: المقاومة تقصف تجمعات وآليات إسرائيلية في محيط الشفاء

بثت فصائل المقاومة الفلسطينية، مشاهد جديدة لاستهدافها القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى، مساء أمس الأحد، مقطعًا مصورًا لعملية مشتركة مع كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين.

وتضمنت المشاهد قصفًا لتجمعات وآليات إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي، شمالي قطاع غزة.

وعلى مدار الأيام الماضية، تركزت المعارك بين المقاومة وجيش الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي تعرض لحصار واقتحام على مدار أسبوعين، قبل أن تنسحب منه القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حصاره مدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.