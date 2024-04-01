صور بالأقمار الصناعية تكشف ما حدث لمستشفى الشفاء ومحيطه بعد الحصار الإسرائيلي (فيديو)

نشرت شركة مكسار صورًا عبر الأقمار الصناعية لمجمع الشفاء الطبي في غزة، والمباني السكنية المحيطة به، تُظهر الفارق بين المنطقة قبل العملية العسكرية الإسرائيلية على المستشفى وبعدها.

وعرضت مكسار صورتين لمجمع الشفاء بتاريخ الأول من يونيو/حزيران 2022، إضافة إلى صورتين للوضع الحالي للمستشفى.

وكشفت الصور أن المجمع الطبي تعرّض للتدمير الكلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بعد أسبوعين من محاصرته.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر حجم الدمار الكبير الذي أصاب المجمع، كما بيّنت تناثر جثث الشهداء في أنحاء المكان.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية العثور على عشرات الجثث في مجمع الشفاء والشوارع المحيطة به.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء، كما أظهرت مقاطع الفيديو جثث الشهداء.

وأفاد تلفزيون فلسطين بإحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، وظهر حجم الدمار الكبير.

وأوضح شهود عيان أن الاحتلال دمر طوابق كاملة في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى. كما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه.

كما أحرقت قوات الاحتلال مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال قتل 400 مدني وأخفى جثثهم في أرضية مجمع الشفاء ومحيطه، واعتقل 300، بينما يظل أكثر من 100 في عداد المفقودين.