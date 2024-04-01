مستشارة أردوغان تعقب على خسارة حزبها الانتخابات المحلية (فيديو)

قالت سعادة أوروج كبيرة مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما حدث من تراجع لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية هو أكبر دليل على تعاظم قوة الديمقراطية في تركيا.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، أضافت سعادة أوروج أن نتائج هذه الانتخابات تعطي إجابة لكل الذين انتقدوا توجهات الرئيس أردوغان وهي بمثابة رد واقعي على الاتهامات التي توجه له بأنه “ديكتاتور”.

وقالت “قبل كل شيء نتائج الانتخابات المحلية كانت إجابة لكل الانتقادات التي كانت توجه لأردوغان بأنه ديكتاتور، نتيجة الانتخابات العامة التي أجريت قبل فترة كانت نتائجها لصالح اردوغان بنسبة 52%”.

وتابعت “‏والآن نحن في نتائج الانتخابات المحلية نرى بأن المواطنين قد صوتوا بشيء مغاير وهذا يفيد ويشير إلى موقع الديمقراطية في تركيا، كما يشير إلى تمسك المواطنين بالفكر الديمقراطي الذي ترسخ لديهم، وأعتقد حسب هذه النتائج التي ظهرت في الانتخابات المحلية لن يكون هناك اتهام يوجه إلى أردوغان بأنه ديكتاتور”.

وأشارت نتائج جزئية إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت، أمس الأحد، على مستوى البلاد.