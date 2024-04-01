نتنياهو: قناة الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وأنوي وقف نشاطها

صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط من أجل أن يقر الكنيست في جلسة الاثنين قانونًا يفوّضه بإغلاق قناة الجزيرة.

من جهته، أكد نتنياهو أنه ينوي التحرك فورًا وفقًا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة.

وزعم نتنياهو أن الجزيرة “ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وشاركت فعليا في مذبحة 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا”.

وأضاف “قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطرد بوق حماس”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم والانتهاكات بحق صحفيي الجزيرة خلال الحرب التي تشنها منذ 178 يومًا على قطاع غزة.

وشملت هذه الانتهاكات استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة، و22 فردًا من عائلة مراسل الجزيرة الزميل مؤمن الشرافي، وكذلك أفراد من عائلة مراسل الجزيرة الزميل وائل الدحدوح، فضلًا عن والد الزميل أنس الشريف، وشقيق الزميل إسماعيل الغول الذي تعرّض بدوره للاعتقال والاعتداء عليه بالضرب من جنود الاحتلال.